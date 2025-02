Exibição de Filmes Amazonenses acontece no Teatro Gebes Medeiros

A Companhia de Artes Bacaba realiza, nesta quarta-feira (19), a mostra “Bacaba Convida – Exibição de Filmes Amazonenses”. O evento ocorre às 18h30, no Teatro Gebes Medeiros, e conta com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. A entrada é gratuita.

Filmes exibidos

A programação conta com três curtas-metragens que abordam a cultura, o folclore e as histórias da Amazônia:

“Santo Antônio da Terra Preta” (2024) – O filme retrata a devoção e a identidade cultural da comunidade de Terra Preta, em Manacapuru. Com direção e roteiro de Bruno Pantoja, o curta de 18 minutos destaca a importância das festividades locais e sua resistência diante das mudanças sociais.

“No Caminho do Sol” (2024) – Dirigido por Thiago Moraes, com roteiro de Antonio Carlos Junior, o curta de 25 minutos apresenta conflitos familiares e territoriais na floresta amazônica. O protagonista Esaú retorna à sua terra natal para se vingar, mas se envolve em uma disputa por terras indígenas.

“Beto” (2022) – Dirigido por Paulo Henrique Prestes, com roteiro e direção de fotografia de Thiago Moraes, o curta retrata o impacto da pandemia na dinâmica familiar de uma comunidade amazônica. O enredo mistura elementos do folclore com a realidade contemporânea.

Iniciativa fortalece setor do audiovisual. Foto: Divulgação

Fomento à produção audiovisual local

A mostra é uma contrapartida da Companhia de Artes Bacaba à Lei Paulo Gustavo e à Política Nacional Aldir Blanc, cujos editais foram executados pelo Governo do Amazonas. O evento busca ampliar os espaços de exibição para realizadores locais, aproximando o público das produções regionais.

Incentivo ao cinema amazônico

Bruno Pantoja, cineasta e organizador da exibição, destaca a importância da iniciativa para o fortalecimento do setor audiovisual no estado. “Queremos ampliar os espaços para cineastas do Amazonas, promovendo a interação entre os profissionais e o público”, afirma.

Leia mais:

Cinema, música e teatro na Semana Cultural em Manaus

LS

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱