VÍDEO: suspeito de matar criança de 2 anos é arrancado de viatura e agredido até a morte

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que Antonio Lopes Sever, suspeito de torturar e matar Arthur Ramos Nascimento, de 2 anos, é arrastado de uma viatura e agredido por populares na noite desta terça-feira (18), em Tabira, no Sertão de Pernambuco. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do Hospital Municipal Dr. Luiz José da Silva Neto, enquanto era transferido para o Regional de Afogados da Ingazeira.

Antonio Lopes e Giselda da Silva Andrade foram presos na zona rural de Carnaíba por policiais do 23º Batalhão da Polícia Militar (BPM) e do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI). O casal é apontado como principal suspeito da morte de Arthur, que foi encontrado com marcas de agressões físicas e sexuais, segundo relatos da mãe da criança.

Veja o vídeo

Detalhes do crime

O crime ocorreu no domingo (16), em Tabira. Arthur estava sob os cuidados do casal desde dezembro do ano passado. Uma vizinha, ao estranhar a ausência do menino, entrou na casa e o encontrou com cortes e lesões pelo corpo. Ela acionou a Polícia Militar, e a criança foi levada a um hospital local, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A delegada de Tabira, Joedna Soares, afirmou que o menino já sofria agressões há algum tempo e que o ocorrido no domingo foi o ápice da violência. O caso foi registrado como homicídio por violência doméstica/familiar, e um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱