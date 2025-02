Manaus não vai ampliar faixa etária de vacinação contra a dengue

Manaus não ampliará a vacinação contra a dengue, mantendo o esquema prioritário para adolescentes de 10 a 14 anos. A decisão segue a justificativa de que não há doses próximas ao vencimento, apesar da autorização do Ministério da Saúde para expandir a faixa etária e evitar desperdícios. Além de Manaus, outras 10 capitais manterão o esquema atual: Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Natal, Porto Velho, Recife, São Paulo, Salvador e Vitória.

O Rio de Janeiro, que já havia ampliado a vacinação em janeiro, seguirá imunizando jovens de 10 a 16 anos.

Situação nas capitais

Em Porto Velho, todas as doses recebidas foram aplicadas, e a prefeitura aguarda um novo envio do Ministério da Saúde. Aracaju já administrou mais de 19 mil das 20,3 mil doses recebidas, alcançando a maior cobertura entre as capitais monitoradas, com 69,9% do público-alvo imunizado com a primeira dose.

Vitória tem uma cobertura superior a 66% na primeira dose, enquanto Belém registra baixa adesão, com apenas 10,63% do público-alvo vacinado, menos de 9 mil pessoas.

A aplicação da segunda dose tem sido um desafio em diversas capitais. Salvador administrou mais de 95 mil primeiras doses, mas apenas 12% do público-alvo completou o esquema vacinal. Em Natal, 20 mil receberam a primeira dose, mas mais de 10 mil ainda não tomaram a segunda.

Belo Horizonte enfrenta uma situação semelhante: das 100 mil primeiras doses aplicadas, menos de 37 mil correspondem à segunda, resultando em uma cobertura de 45% na primeira dose e apenas 16,35% na segunda.

No Recife, a adesão à vacinação segue baixa, com 24,8% de cobertura para a primeira dose e apenas 6,5% para a segunda.

Nas duas maiores cidades do país, Rio de Janeiro e São Paulo, os índices são semelhantes. No Rio, quase 240 mil primeiras doses foram aplicadas, mas apenas 68 mil pessoas completaram o esquema vacinal, representando 20% do público-alvo. Em São Paulo, 274 mil receberam a primeira dose (40,91% da meta), mas menos de 140 mil tomaram a segunda.

