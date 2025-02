PMAM convoca remanescentes para vagas de oficiais após desistências

Chamamento de 19 remanescentes é para completar as 127 vagas anunciadas em 12 de fevereiro pelo governador Wilson Lima.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) convoca remanescentes para preencher vagas de oficiais após desistências. A entrega de documentos será realizada na sexta-feira (21). Foi divulgado, nesta quarta-feira (19), o chamamento de 19 remanescentes para completar as 127 vagas anunciadas em 12 de fevereiro pelo governador Wilson Lima.

Foram convocados 120 aprovados para oficiais combatentes e 7 para oficiais de saúde. Após desistências na etapa de entrega de documentos, o comandante-geral da PMAM, coronel Klinger Paiva, explicou que a nova convocação visa preencher as vagas restantes.

“Hoje, nós estamos divulgando a lista dos remanescentes. São 19 alunos oficiais que serão chamados para completar aquele número de 120 alunos oficiais combatentes e 7 de oficiais de saúde. Foram 18 do quadro de combatentes que não se apresentaram, assim como um do quadro de saúde. Então, hoje, nós estaremos divulgando para que, a partir de amanhã, eles possam entregar a documentação”, explicou o comandante-geral.

A lista da PMPM que convoca os 19 remanescentes está disponível no site da PMAM e da Fundação Getúlio Vargas (FGV), através do link: https://conhecimento.fgv.br/concursos/pmam21. A entrega de documentação será na sexta-feira (21/02), na sede do Comando-Geral da PMAM, em Manaus.

Após a entrega dos documentos, os convocados iniciarão o Curso de Formação de Oficiais (CFO) em março. A convocação faz parte do processo de fortalecimento do efetivo da PMAM.

Convocações

Os novos mil convocados pelo governador Wilson Lima fazem parte do grupo que participou dos certames realizados, em 2022, para vagas na Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), Polícia Civil (PC-AM), Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), Polícia Militar (PMAM) e Corpo de Bombeiros (CBMAM).

Em maio, 500 aprovados no cadastro de reserva para o cargo de soldado da PMAM realizarão a entrega de documentação e iniciarão os cursos de formação no mês de junho.

O primeiro chamamento dos aprovados no concurso de 2022 foi realizado em 2023, quando foram convocados 1.121 da Polícia Militar, sendo mil soldados, 100 oficiais combatentes e 21 oficiais de saúde.

