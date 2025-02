Quarteto é preso por envolvimento em atos criminosos durante manifestação em Humaitá

As detenções ocorreram entre segunda-feira (17) e terça-feira (18), no âmbito das investigações sobre os episódios violentos de 21 de agosto de 2024.

Quatro homens foram presos em Humaitá, no interior do Amazonas, por envolvimento em crimes durante uma manifestação. As detenções ocorreram entre segunda-feira (17) e terça-feira (18), no âmbito das investigações sobre os episódios violentos de 21 de agosto de 2024.

Os detidos foram identificados como Diego Barreto, Geovane de Oliveira, Maxwelde Moraes de Souza e João Paulo de Souza. De acordo com a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Humaitá, Diego, Geovane e Maxwelde foram capturados na segunda-feira, enquanto João Paulo foi preso no dia seguinte.

Segundo o delegado Torquato Mozer, a investigação revelou que os quatro participaram ativamente dos atos de vandalismo, que incluíram a destruição de prédios públicos e viaturas, além de confrontos com a polícia. Com base nas evidências, a Justiça decretou a prisão preventiva dos suspeitos, medida cumprida nesta semana.

Os envolvidos responderão por desacato, dano qualificado e associação criminosa. As investigações seguem para identificar outros possíveis responsáveis pelos atos violentos.

