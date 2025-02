Veículos pesados são fiscalizados na Zona Sul de Manaus

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) realizou nesta quarta-feira (19), mais uma etapa da operação “Carga Pesada”. A fiscalização ocorreu na avenida Rodrigo Otávio, próximo à Base Aérea de Manaus, na Zona Sul da cidade.

Remoção de veículos irregulares

Na operação, foram removidos dez caminhões devido a irregularidades como pneu careca, licenciamento atrasado e motoristas sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). No total, 282 veículos de grande porte foram abordados e 57 autuações foram emitidas.

Segurança

O diretor de Operações do IMMU, Stanley Ventilari, explicou que o local foi escolhido pela alta circulação de veículos pesados.

“Estas operações são rotineiras em todas as áreas da cidade e, hoje, escolhemos este local por ser passagem a alguns portos. É importante que os veículos trafeguem nas ruas de Manaus em plena condição de tráfego. Nestes meses iniciais do ano, já realizamos mais de 730 abordagens, que resultaram em 182 autuações, além de 37 veículos, caminhões e carretas removidos para o parqueamento, retirando de circulação riscos a outros condutores, pedestres e demais moradores da cidade”, afirmou.

Problemas encontrados

Ventilari também destacou os principais problemas encontrados durante a fiscalização: “Percebemos muitos veículos, caminhões e carretas andando com pneu totalmente desgastado, com péssima condição de conservação; assim como veículos sem a documentação regularizada; outros com licenciamento atrasado e ainda encontramos vários condutores sem possuir a CNH.”

Aprovação

Magno Marinho dos Santos, motorista de carretas há mais de 18 anos, defendeu a operação, ressaltando os benefícios para a segurança no trânsito.

“Este tipo de operação contribui muito para a segurança de todos. A gente vê muitos casos de carretas com pneu careca e até motoristas sem habilitação, que não têm o devido preparo para conduzir esse tipo de veículo, que exige curso específico”, disse.

(*) Com informações da assessoria

