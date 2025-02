A construção do viaduto Rei Pelé, na rotatória do Produtor, em Manaus, está em sua fase final, com 85% das obras concluídas. Atualmente, as equipes da Prefeitura de Manaus estão trabalhando no cimbramento do aço que servirá de base para o tabuleiro do viaduto, estrutura que permitirá o tráfego de veículos no novo retorno dentro da rotatória. Nos próximos dias, a pista de rolagem começará a ser concretada.

Trabalhos acelerados

A laje de fundo foi finalizada com espessuras variando entre 60 e 70 centímetros. Enquanto isso, os trabalhos seguem acelerados em outros pontos da obra.

Renato Junior, vice-prefeito de Manaus e secretário de Obras, destaca a rapidez no andamento da obra: “Essa é uma determinação do prefeito David Almeida. Estamos operando 24 horas por dia para dar celeridade aos trabalhos, porque sabemos dos transtornos que uma obra dessa magnitude causa. Mas não tenho dúvidas de que vamos entregar antes do prazo previsto, em maio.”

Qualidade da obra

O vice-prefeito também ressaltou o compromisso da gestão em minimizar os impactos para a população e garantir que o trânsito na região flua melhor ao final da obra: “Sabemos do impacto para quem passa por aqui todos os dias, para os comerciantes, para os motoristas. Mas quando tudo estiver pronto, essa fase de transtorno vai ficar no passado.”

Construção da trincheira

Além do viaduto, a trincheira, que compõe a parte inferior do complexo viário, também segue em fase avançada. Segundo Renato Junior, “Já estamos na execução da saída para quem entra na avenida Itaúba e segue para a avenida Autaz Mirim. O projeto ainda prevê duas faixas para a Autaz Mirim, duas para a Camapuã e a manutenção de uma rotatória em nível.”

Melhorias no trânsito

Com a antecipação da entrega, a expectativa é que a nova estrutura ajude a desafogar um dos pontos mais críticos do trânsito de Manaus, proporcionando maior fluidez e segurança para motoristas e pedestres que passam pelo local diariamente.

