Vereador do AM critica Diretório do PT por decisões em postos de comando

O ex-deputado federal José Ricardo (PT), vereador de Manaus, chamou de retrocesso a decisão do Diretório Nacional petista de permitir reeleição infinita nos postos de comando da sigla. “Eu considero um retrocesso e não um avanço”, disse o parlamentar.

A decisão saiu na segunda-feira, 17. Por exemplo, com essa decisão, o presidente do PT-AM, deputado estadual Sinésio Campos, adversário de Zé Ricardo, dentro do PT, poderá obter a quarta reeleição. E mais: e não apenas com mandato de dois anos, mas de quatro.

“Dificulta a renovação de direções, principalmente filiados mais jovens. Num momento onde o partido precisa estar mais inserido na sociedade, junto com os movimentos sociais, com as lutas do povo”, criticou Zé Ricardo, lamentando que a mudança ocorra num contexto de bons resultados do governo petista do presidente Lula.

Entre a política e a literatura

A escritora e ex-deputada federal Elizabeth Azize celebrou o lançamento de seus novos livros, O silêncio dos sinos e Minha voz na política brasileira, no Salão Verde da Editora Valer.

Em meio a leitores e intelectuais, Azize reconheceu que poderia ter equilibrado melhor seu tempo entre a política e a literatura. Com uma trajetória marcante como deputada, parlamentar constituinte e governadora interina, ela revisita agora seus escritos, resgatando memórias que ajudam a contar a história do Amazonas e do Brasil.

O silêncio que fala

Em O silêncio dos sinos, Elizabeth Azize conduz a uma reflexão sobre o tempo, a cidade e o som que já não se ouve. A obra traz crônicas que retratam mudanças sociais e culturais, enquanto Minha voz na política brasileira reúne sua vivência no cenário político, denunciando injustiças com a força de quem construiu sua história nos palcos do poder. Com elegância e sensibilidade, Azize reafirma sua paixão pela escrita, transformando suas experiências em legado literário.

Relações de consumo

O presidente da Comissão Permanente de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Paulo Tyrone (PMB), reuniu-se com a presidente do Procon Manaus, Onilda Abreu, para discutir estratégias de fortalecimento do trabalho da comissão. O encontro focou em ações conjuntas para fiscalizar relações de consumo e identificar práticas prejudiciais aos consumidores. Tyrone destacou a importância de parcerias para garantir mais direitos aos consumidores manauaras.

Univerdade Rural em Novo Remanso

O deputado estadual Thiago Abrahim (União Brasil) participou da inauguração do primeiro polo rural da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) em Novo Remanso, Itacoatiara. A conquista, fruto do requerimento nº 1266/2023, marca um avanço histórico para a UEA. O polo oferece o curso de Tecnologia em Agroecologia, com 60 vagas presenciais, atendendo à demanda local. A parceria entre UEA e Prefeitura de Itacoatiara viabilizou a iniciativa, que visa interiorizar o ensino superior e fortalecer o setor agropecuário.

BR-319

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), pediu urgência ao Governo Federal na retomada das obras da BR-319, destacando a morosidade na pavimentação da rodovia. Em sua fala na tribuna do plenário Ruy Araújo ontem, Cidade ressaltou a necessidade de garantir o ir e vir dos cidadãos, favorecendo a economia e os ecossistemas regionais. Ele sugeriu ao deputado Sinésio Campos, líder do PT na Aleam, que intermediasse junto à Presidência da República para que os deputados estaduais e a bancada federal apresentem argumentos em defesa da recuperação viária.

