Influenciadora flagra drone na janela de casa enquanto estava nua

A empresária e influenciadora digital Milena Augusta da Silva, de 35 anos, registrou em vídeo um drone a espionando pela janela do apartamento onde mora, localizado no segundo andar de um edifício no bairro Boa Vista, em São Vicente (SP). Ela revelou que ficou muito assustada e que o episódio já havia ocorrido anteriormente.

Milena diz que se refrescava nua próximo da janela, em um momento íntimo, quando observou o equipamento que insistia em permanecer pairado na altura da janela. A influenciadora registrou a cena com o celular.

“Eu estava no celular, como de costume, antes de dormir, já estava sem roupas, e veio esse drone e parou na janela do meu quarto, e ficou parado. Eu levei um susto tão grande que fiquei sem reação, eu fiquei olhando pra ele e ele parado, aparentemente ‘tava’ me olhando. Foi aí que resolvi gravar a situação. Foi totalmente desconfortável, me senti invadida, um sentimento ruim. Comecei a me fazer várias perguntas: será que me conhece? Será que é algum amigo? Será que é algum vizinho?”, desabafou Milena.

Ela contou que, no mês passado, passou por situação semelhante, quando um drone sobrevoou a janela do apartamento, mas por tempo menor. Agora, ela diz não se sentir mais confortável dentro da própria casa, principalmente em ficar com as janelas abertas.

“Fica o alerta, porque realmente foi horrível. Estou com medo, não sei se foram me olhar porque sabem da forma que durmo, se ‘tavam’ gravando a cena. Agora, fico com medo de sair algum vídeo ou foto minha por aí”, disse.

Milena disse que todos os seus amigos sabem que ela dorme sem roupas. “Talvez foi falado para alguém sobre, ou foi pura coincidência. Não sei o que falar e achar.” Após certa relutância, ela decidiu registrar boletim de ocorrência na Delegacia Eletrônica.

A influenciadora contou ainda que, há duas semanas, viu um homem de moto em frente ao prédio onde mora. Segundo ela, o rapaz tirou um drone da mochila e começou a filmar os prédios. “Não sei se tem alguma coisa a ver”, afirmou.

O que dizem as autoridades

Por meio de nota, a Prefeitura de São Vicente afirmou que a regulamentação dos drones é feita pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). “Em âmbito municipal, a administração informa que irá estudar possíveis medidas para coibir situações desagradáveis como essa”, disse a gestão municipal.

“Desde já, a Prefeitura lamenta e repudia o ocorrido, reforçando a importância da denúncia e do registro de boletim de ocorrência junto às autoridades policiais”, completou o texto.

O Metrópoles entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestações.

Uso de drones

A Anac criou regras para as operações civis de aeronaves não tripuladas, os conhecidos drones. Segundo a agência, os drones podem ser aeromodelos, usados para recreação, ou aeronaves remotamente pilotadas (RPA), usadas para fins experimentais, comerciais ou institucionais.

“Os dois tipos (aeromodelos e RPA) só podem ser operados em áreas com no mínimo 30 metros horizontais de distância das pessoas não anuentes ou não envolvidas com a operação e cada piloto remoto só poderá operar um equipamento por vez”, diz o site da agência.

Segundo a delegada da Polícia Civil Raquel Gallinati, secretária da Segurança Pública de Santos, cidade vizinha a São Vicente, quando há indícios de que o drone está sendo usado para espionagem ou fins criminosos, como facilitar invasões ou assaltos, é fundamental comunicar imediatamente à polícia.

“Caso perceba um drone sobrevoando sua propriedade de forma invasiva, comprometendo sua intimidade e a de sua família, o ideal é acionar a ANAC, que poderá identificar o responsável pelo equipamento. Se constatada irregularidade, ele estará sujeito a penalidades administrativas e cíveis”, explicou Gallinati.

(*) Com informações do Metrópoles

Leia mais: VÍDEO: Drone flagra botos perseguindo e brincando com jacaré

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱