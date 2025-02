Renato Junior anuncia pacote de intervenções viárias para Manaus

Incluindo melhorias no trecho que liga a rotatória do Eldorado à saída do bairro da União, na avenida Djalma Batista.

O trânsito no entorno da Rodoviária de Manaus passará por uma reestruturação nos próximos meses. O vice-prefeito e secretário municipal de Obras, Renato Junior, anunciou, nesta quarta-feira (19), durante entrevista ao Jornal do Amazonas, da Rede Amazônica, um pacote de intervenções viárias para a capital, incluindo melhorias no trecho que liga a rotatória do Eldorado à saída do bairro da União, na avenida Djalma Batista.

“O condutor que vem da rotatória do Eldorado, sentido aeroclube, enfrenta um grande gargalo na altura do bairro da União, onde há um fluxo intenso de veículos saindo dessa área. Faremos o alargamento da via nesse trecho até a saída em frente à rodoviária para reduzir a retenção e melhorar a fluidez do trânsito. A ordem de serviço dessa obra será assinada ainda no primeiro semestre de 2025”, afirmou Renato Junior.

Pacote de intervenções viárias

Além dessa melhoria, a Prefeitura de Manaus já iniciou um conjunto de 21 intervenções em pontos críticos da cidade para otimizar a circulação e reduzir o tempo de espera nos semáforos. Entre as áreas que já apresentam avanços estão os cruzamentos da avenida Belo Horizonte com a avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho, além de trechos das avenidas Constantino Nery, Djalma Batista, Pedro Teixeira, rua da Indústria e Loris Cordovil.

“São intervenções como as que fizemos na avenida Djalma Batista, que reduziram em até 23 minutos o tempo de deslocamento em uma hora de trânsito parado. Essa mesma economia de tempo já está sendo sentida nas avenidas Pedro Teixeira, Loris Cordovil e Constantino Nery. São 23 minutos a mais para o trabalhador chegar em casa e aproveitar com a família, ou para quem precisa estar no trabalho no horário certo”, destacou o vice-prefeito.

As obras contemplam alargamento de vias, mudanças de sentido em algumas ruas, abertura de novos retornos, revisão da sinalização viária, implantação de semáforos e readequação das rotas do transporte público. O foco da Prefeitura de Manaus é garantir mais segurança, fluidez e otimização no deslocamento urbano.

“A mobilidade é uma prioridade. Com planejamento e continuidade das ações, estamos promovendo melhorias estruturais que impactam diretamente a rotina dos motoristas e pedestres, tornando Manaus uma cidade mais acessível e dinâmica”, concluiu Renato Junior.

(*) Com informações da assessoria

