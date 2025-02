Manaus avança nos pênaltis e enfrentará o Atlético-MG na Copa do Brasil

Gavião do Norte eliminou o Independência-AC nos pênaltis após empate em 1 a 1 no tempo normal

O Manaus garantiu sua classificação para a segunda fase da Copa do Brasil 2025 ao vencer o Independência-AC nos pênaltis por 4 a 2. A partida aconteceu nesta quarta-feira (19), na Arena da Floresta, em Rio Branco (AC), e terminou empatada em 1 a 1 no tempo regulamentar. Com o resultado, o Gavião do Norte enfrentará o Atlético-MG, atual vice-campeão do torneio, na próxima fase.

Resumo da partida

Mesmo jogando fora de casa, o Manaus começou pressionando e controlou as ações no início do jogo. O Independência-AC equilibrou a partida e levou perigo, mas o primeiro tempo terminou sem gols.

Na segunda etapa, aos 23 minutos, Anderson Brito antecipou-se ao goleiro Gustavo e abriu o placar para os donos da casa em bola alçada na área. O Manaus reagiu rapidamente e, dois minutos depois, Silvano encontrou Lelo livre na área. O atacante finalizou sem dificuldades para empatar o jogo.

Decisão por pênaltis

Nas penalidades, Renanzinho desperdiçou a primeira cobrança para o Manaus, mas Miliano, Silvano e Kesley marcaram em seguida. Pelo Independência-AC, Anderson Brito e Weverson converteram, enquanto Marquinhos teve o chute defendido pelo goleiro Gustavo e Robert acertou a trave. Na última cobrança, Lelo bateu com categoria, deslocando Tião Farias, e garantiu a classificação do Gavião do Norte.

Gustavo defendeu uma cobrança na disputa por penalidades. Foto: Sueli Fotografia Esportiva

Próximos desafios

O Manaus enfrentará o Atlético-MG fora de casa pela segunda fase da Copa do Brasil. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda definirá a data, horário e local da partida.

Antes disso, a equipe volta a campo no domingo (23), pelo Campeonato Amazonense. O Gavião do Norte recebe o RPE Parintins na Arena da Amazônia, às 15h30.

Leia mais:

Copa do Brasil 2025 começa com Vasco e Atlético-MG em campo

LS

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱