Manaus estreia na Copa do Brasil contra o Independência-AC nesta quarta-feira (19)

O Manaus estreia nesta quarta-feira (19) na Copa do Brasil 2025. Em sua sétima participação no torneio, o Gavião Real enfrenta o Independência-AC, às 19h (horário de Manaus), na Arena da Floresta, em Rio Branco (AC). A delegação esmeraldina chegou à capital acreana na terça-feira (18), por volta das 13h.

Nesta fase da Copa do Brasil, os duelos acontecem em jogo único, com mando da equipe de menor posição no Ranking Nacional de Clubes (RNC). A partir desta edição, os clubes visitantes não têm mais a vantagem do empate. Caso o placar termine igual no tempo regulamentar, a classificação será definida nos pênaltis.

Preparativos para a estreia

O elenco do Gavião Real realizou o último treino antes do confronto na tarde de terça-feira. Para o técnico Júlio César Nunes, a equipe está preparada para o desafio.

“Sabemos da importância da partida e o que o jogo pede. Estudamos muito o adversário. Os treinos agora são de recuperação e ajustes para chegarmos bem ao jogo, apesar do desgaste das viagens e da sequência de jogos”, afirmou o treinador.

Técnico Júlio César Nunes concede entrevista no último treino do Manaus antes do duelo. Foto: Ygor Freitas

Retrospecto e próximos compromissos

O Manaus vem de um empate sem gols contra o Paysandu, na última quinta-feira (13), em Belém (PA), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Verde. A decisão da vaga será em Manaus, no dia 26 de fevereiro. Na segunda fase da competição, o Gavião venceu o Águia de Marabá-PA por 3 a 2, na Arena da Amazônia.

No Campeonato Amazonense, o Manaus enfrenta o RPE Parintins nas semifinais do primeiro turno. A equipe passou em primeiro lugar no grupo A e agora encara o vencedor do duelo contra o Princesa do Solimões, na fase de playoffs. Com a melhor campanha da chave, o time de Júlio César Nunes avançou direto às semifinais.

O adversário na Copa do Brasil

O Independência-AC ocupa a quarta colocação no Campeonato Acreano e empatou por 1 a 1 com o Adesg na última rodada da primeira fase. Na Copa Verde, a equipe acreana caiu na primeira fase para o Águia de Marabá-PA, adversário que o Manaus superou na fase seguinte.

Sobre o confronto, o técnico Júlio César Nunes destacou a importância da concentração.

“Nossa equipe de análise de desempenho realizou um grande trabalho. Tenho certeza de que será um jogo decidido nos detalhes. Quem errar menos e manter o foco por noventa minutos sairá vitorioso”, concluiu.

