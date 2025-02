Técnico do Manaus destaca equilíbrio emocional após classificação na Copa do Brasil

O Manaus garantiu vaga na segunda fase da Copa do Brasil ao vencer o Independência-AC nos pênaltis, na noite desta quarta-feira (19), na Arena da Floresta, em Rio Branco (AC). Após o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, o Gavião do Norte levou a melhor nas penalidades por 4 a 2 e avançou para enfrentar o Atlético-MG.

Equilíbrio emocional foi decisivo

Para o técnico Júlio César Nunes, a equipe soube lidar com a pressão e mereceu a classificação.

“Sabíamos que seria um jogo difícil, onde o aspecto emocional iria prevalecer. Estivemos equilibrados o jogo todo. Mesmo quando o adversário saiu na frente do placar, conseguimos, com as trocas do segundo tempo, um volume ofensivo muito grande, onde merecíamos até mesmo vencer o jogo no tempo normal”, afirmou o treinador.

Resumo do jogo

O Manaus começou pressionando e criou boas chances no primeiro tempo, mas não conseguiu abrir o placar. Na segunda etapa, aos 23 minutos, Anderson marcou para o Independência-AC. Dois minutos depois, Silvano cruzou para Lelo, que completou para as redes e empatou a partida.

Com o placar inalterado até o apito final, a decisão foi para os pênaltis. O Manaus converteu quatro cobranças e garantiu a classificação.

“Criamos outras chances para virar o jogo, mas fomos para os pênaltis. Estávamos bem treinados, vínhamos trabalhando durante a semana. Então, acredito que mereceu a classificação a equipe que mais buscou atacar e tentar o gol”, completou Júlio César Nunes.

Time esmeraldino venceu nos pênaltis após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. Foto: Ygor Freitas/MFC

Próximo desafio

Na segunda fase da Copa do Brasil, o Manaus enfrentará o Atlético-MG, fora de casa, em jogo único. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda divulgará a data e horário da partida.

Antes disso, a equipe volta a campo no domingo (23), pelo Campeonato Amazonense. O Gavião do Norte recebe o RPE Parintins na Arena da Amazônia, às 15h30.

LS

