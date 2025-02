Corpo de idoso despenca do 2º andar durante resgate em Manaus

Vítima havia sofrido um choque elétrico enquanto limpava a calha do telhado e morreu no local.

O corpo do idoso Leandro Bruno Marques, de 62 anos, caiu do segundo andar da própria casa durante um resgate do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), na avenida Leopoldo Peres, bairro Educandos, Zona Sul de Manaus. Ele havia sofrido um choque elétrico enquanto limpava a calha do telhado e morreu no local.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o corpo do idoso, amarrado a uma maca e preso por uma corda, é apoiado em uma escada para a descida. De repente, a escada não suporta o peso e a maca despenca, fazendo com que o corpo caia de frente no chão.

Em nota, o CBMAM informou que foi acionado para socorrer uma vítima em parada cardiorrespiratória após um choque elétrico no telhado da residência.

“A vítima encontrava-se sem sinais vitais e aparentemente já em óbito”, informou o órgão.

Ainda segundo os bombeiros, a equipe utilizou um procedimento padrão de descida com acessórios metálicos e cordas, mas um deslocamento nos pontos de ancoragem fez com que o corpo caísse rapidamente ao solo. A corporação abriu um procedimento administrativo para apurar o caso e eventuais responsabilidades.

O Instituto Médico Legal (IML) confirmou que a causa da morte foi parada cardiorrespiratória por eletroplessão, ou seja, uma descarga elétrica acidental.

Corpo de idoso despenca do 2º andar durante resgate dos Bombeiros em Manaus pic.twitter.com/WT7abBo6ug — Portal Em Tempo (@portalemtempo) February 20, 2025

Leia mais

Pai é preso por torturar filhos com choques e veneno de rato em Manaus

Nos acompanhe no Facebook.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱