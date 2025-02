Novo semáforo em avenida de Manaus garante segurança e fluidez no trânsito, diz prefeitura

A Prefeitura de Manaus avança com intervenções viárias para melhorar o tráfego na cidade. A partir do domingo (23), um novo semáforo será ativado no cruzamento da avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho com a avenida Belo Horizonte, uma área que, por anos, apresentou dificuldades para motoristas e pedestres.

Melhoria no fluxo e segurança do trânsito

“Aqui, quem vinha da Belo Horizonte enfrentava um grande problema: não conseguia atravessar a Umberto Calderaro Filho, nem acessar a via com segurança. Muitos condutores precisavam arriscar a travessia, o que gerava retenção e, principalmente, risco de acidentes. Agora, com essa nova sinalização, vamos dar mais organização e fluidez ao tráfego”, explicou o vice-prefeito e secretário municipal de Obras, Renato Junior.

A partir de segunda-feira (24), o semáforo estará em pleno funcionamento, atendendo a uma determinação do prefeito David Almeida. A principal alteração será no tempo semafórico, priorizando o fluxo na avenida Umberto Calderaro Filho, enquanto a retenção ficará na Belo Horizonte. Isso garante um cruzamento mais seguro para motoristas e pedestres.

Faixa de pedestres para maior segurança

Além do semáforo, uma faixa de pedestres será instalada, permitindo que pessoas que precisem acessar o shopping e os centros comerciais da área possam transitar com mais segurança. “Estamos aqui para implementar soluções simples e eficazes que melhorem o dia a dia de quem circula pela cidade”, afirmou Renato Junior.

Intervenções em outras áreas da cidade

Essa ação na avenida Umberto Calderaro Filho faz parte de um conjunto de obras que a Prefeitura de Manaus vem realizando para reduzir congestionamentos e melhorar a mobilidade urbana. Recentemente, foram concluídas intervenções nas avenidas Constantino Nery, Djalma Batista, Lóris Cordovil e na rua da Indústria, resultando em uma redução significativa no tempo de deslocamento.

“Na Djalma Batista, por exemplo, conseguimos diminuir em até 23 minutos o tempo de retenção durante horários de pico. Na Lóris Cordovil e na rua da Indústria, ajustes na sinalização e na fluidez do tráfego também já trouxeram melhorias perceptíveis para quem circula diariamente por essas vias”, destacou o vice-prefeito.

A prefeitura continua monitorando os principais pontos críticos da cidade e implementando soluções para facilitar o trânsito. Conforme Renato Junior, até o fim deste ano, outras 19 intervenções serão realizadas. “Esse é o compromisso da gestão do prefeito David: trabalho contínuo e planejamento eficiente para garantir que a população tenha mais segurança e agilidade no deslocamento”, concluiu.

