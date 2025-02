VÍDEO: Homem abandona filhotes de cachorro em caixa na rua em Manaus

Câmeras de segurança flagraram o momento em que ele caminhava pela via carregando a caixa com os animais

Um homem abandonou filhotes de cachorro dentro de uma caixa na Rua Castelo, no bairro Redenção, Zona Centro-Sul de Manaus, nesta quinta-feira (20).

Câmeras de segurança flagraram o momento em que o homem caminhava pela via carregando a caixa com os filhotes. Em seguida, ele deixou os filhotes na calçada e saiu apressado do local.

O abandono de animais é um crime previsto na Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/1998), que pode resultar em multa, prisão e perda da guarda do animal.

