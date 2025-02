Lady Gaga comemora show no RJ: ‘Vocês nunca esquecerão’

A cantora Lady Gaga prometeu entregar uma apresentação inesquecível no Rio de Janeiro. A artista confirmou que virá ao Brasil para um show gratuito na praia de Copacabana, em 3 de maio, e disse estar ansiosa para encontrar os fãs daqui

“É uma grande honra ser convidada para cantar no Rio. Por toda a minha carreira, os fãs no Brasil têm sido uma força vital para os little monsters“, iniciou Gaga no Instagram, nesta sexta-feira (21).

“Estou morrendo [de vontade] de me apresentar para vocês há anos, e meu coração se partiu quando tive que cancelar anos atrás após ser hospitalizada”, completou, relembrando um show que faria em 2017, no Rock in Rio, e foi cancelado horas antes da apresentação.

Por fim, a “mother monster” escreveu: “Agora estou voltando e me sinto melhor do que nunca, e estou trabalhando duro para garantir que este show seja um que vocês nunca esquecerão. Se preparem para Mayhem [seu novo álbum] na praia”

