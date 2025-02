Bloco do Decreto agita o fim de semana em Manaus

Evento será realizado, a partir das 16h, no Espaço Via Torres

O Bloco do Decreto, um dos eventos mais aguardados do Carnaval de Manaus, promete ser o destaque deste fim de semana. Neste sábado (22), a partir das 16h, o bloco que integra o Circuito Vip do Carnaval de Manaus traz toda a energia, alegria e o charme que os foliões esperam para a festa mais animada da temporada carnavalesca. O evento será realizado, a partir das 16h, no Espaço Via Torres, localizado na avenida das Torres.

O Bloco do Decreto é o evento ideal para quem curte um carnaval de bloco de rua e energia positiva, porém, com conforto, segurança e muita gente bonita. A pista será liberada a festa toda, mas é necessário fazer a retirada da cortesia antecipada pelo site https://zig.tickets/eventos/blocododecreto.

Experiência VIP

Quem quiser uma experiência mais VIP pode garantir ingressos para o Lounge Decreto, que inclui abadá, copo com tirante e duas Brahmas Duplo Malte, além de outros brindes. Este setor também terá entrada diferenciada, bares e banheiros exclusivos. Os ingressos estão disponíveis no site, mais informações podem ser obtidas no (92) 98471-6148.

Para comandar a folia, a line do evento conta com Zé Mário, Dubarranco, SDQUE, 40° Graus de Amor, Mikael, Cacildis, DT Elétrico, Dennys Salvador, Dj Daniel Barreto, Dj Toinho e Dj Frantz.

Circuito Vip

O Circuito Vip do Carnaval de Manaus é uma iniciativa que reúne os melhores blocos da cidade com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Manauscult. Além do Bloco do Decreto, outros grandes nomes do carnaval de rua, como Bloco do P10, Bloco do Vieiralves, Carnatronic e Bloco do Axerito, também fazem parte desse circuito, garantindo uma agenda de festa ainda mais animada e inesquecível para todos os tipos de foliões.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Delegacia Móvel reforça segurança durante Carnaval no Sambódromo de Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱