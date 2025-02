Delegacia Móvel reforça segurança durante Carnaval no Sambódromo de Manaus

Eventos ocorrerão nos dias 27, 28 de fevereiro e 1º de março, e também em dois blocos de carnaval no local.

A Delegacia Móvel (Demov) da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) ficará estacionada em frente à Delegacia Geral, no Sambódromo de Manaus, para reforçar a segurança dos foliões durante os desfiles das escolas de samba, que ocorrerão nos dias 27, 28 de fevereiro e 1º de março, e também em dois blocos de carnaval no mesmo local.

O delegado Alessandro Albino, diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), informou que 25 servidores estarão à disposição na Delegacia Móvel para atender o público, registrar Boletins de Ocorrência (BO) e fornecer orientações.

“A presença da Delegacia Móvel em um ponto de grande concentração de foliões demonstra o comprometimento da instituição em garantir festas seguras”, afirmou o delegado.

Nos dias dos desfiles, a Demov funcionará das 18h às 5h (27 e 28 de fevereiro) e das 18h às 7h (1º de março). Para os blocos de carnaval, o atendimento será das 15h30 às 2h30 (2 de março) e das 15h30 às 4h30 (4 de março).

Centrais de flagrantes em operação durante o carnaval

Durante o carnaval, a população poderá contar com as centrais de flagrantes, que funcionarão 24 horas nos 1º, 6º, 14º e 19º Distritos Integrados de Polícia (DIPs), além das Delegacias Especializadas, como Crimes contra a Mulher (DECCM), Plantão de Vulneráveis, Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), Apuração de Atos Infracionais (Deaai) e Homicídios e Sequestros (DEHS).

As unidades especializadas em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) e Crimes Contra o Turista (DECCT) também funcionarão em regime de plantão, mas apenas para ocorrências relacionadas às suas áreas.

Além disso, os cidadãos poderão registrar ocorrências na Delegacia Virtual, acessando o site: delegaciavirtual.sinesp.gov.br/portal/. As atividades nas delegacias e DIPs serão retomadas normalmente no dia 6 de março.

