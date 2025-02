Papa não está fora de perigo e não tem previsão de alta

O papa Francisco não está fora de perigo e a condição clínica do pontífice ainda é complexa. A equipe médica detalhou nesta sexta-feira (21) que o religioso ficará internado por pelo menos mais uma semana.

O que aconteceu

O papa não corre risco de morte, ainda de acordo com os médicos. A equipe realizou uma coletiva de imprensa hoje. O religioso argentino Jorge Mario Bergoglio está hospitalizado há uma semana e não há previsões de quando deixará o hospital.

O jesuíta de 88 anos foi internado em 14 de fevereiro. Segundo os médicos, a princípio, não havia indícios de inflamação, de pneumonia, nos pulmões. Mas após uma tomografia computadorizada, a equipe detectou uma pneumonia bilateral.

“Se a pergunta for: O papa está fora de perigo? Não, ainda não. Mas ele está em perigo mortal agora? A resposta, mais uma vez, é não. Há alguns minutos ele saiu da sala para ir à capela rezar. A cabeça é de um homem de cinquenta anos. Mas ele me disse: ‘Eu percebo que a situação é séria’. A doença crônica continua, às vezes ele fica com falta de ar e a sensação não é agradável para ninguém”, disse o médico Sergio lfieri.

O pontífice ficará internado pelo menos mais uma semana. De acordo com o médico Sergio lfieri, o papa está lendo, faz brincadeiras, mas está com pneumonia. “Ele vai ter alta quando não for mais necessário administrar terapias hospitalares”, disse. O papa está com uma infecção polimicrobiana, com vírus, fungos e bactérias. Apesar disso, mantém o bom humor. O médico contou que na manhã desta sexta, cumprimentou o papa e lhe disse: “Bom dia, Santo Padre”, e ele respondeu: “Bom dia, Santo Filho”.

Tratamento

O médico Sergio lfieri lembrou que o religioso começou a ser tratado com uma gripe em casa. “Como um paciente de 88 anos, quando não é mais possível tratar em casa, a gente interna o paciente”, relatou. Ele acrescentou que o papa é diferente de outros pacientes idosos. ” A diferença é que as outras pessoas de 88 anos ficam em casa vendo televisão em uma cadeira de rodas. Vocês conhecem outro senhor de 88 anos que governa um estado e é também o pai espiritual dos católicos no mundo? Ele não se poupa, então se cansou muito”, afirmou.

O papa está respondendo bem aos tratamentos. “Temos visto melhorias, mas é preciso muito pouco para ficar desequilibrado. É impossível dar um prazo”, disse lfieri após ser questionado sobre uma nova previsão de alta. A equipe médica também detalhou que o religioso argentino Jorge Bergolio “não está acamado, não está preso a nenhuma máquina. No máximo, ele recebe um pouco de oxigênio quando tem uma crise asmática, de vez em quando. Ele está respirando espontaneamente e se alimentando”, acrescentou.

Sobre a não divulgação de imagens do papa na última semana, o médico citou a privacidade do religioso. “Não queremos uma foto do papa de pijama no jornal, vamos respeitar a privacidade de qualquer pessoa. Quando ele quiser se mostrar, ele vai se mostrar. Mas tem que se vestir como papa, ele não está na cama com roupa de papa”, ressaltou Sergio lfieri.

Médicos temem que infecção se espalhe para o sangue. “O papa sabe que está em perigo. Pode acontecer que esses germes, que hoje estão no trato respiratório e nos pulmões, infelizmente passem para o sangue, ele teria sepse. E uma sepse, com a idade e a condição dele, seria difícil… o risco real, nesses casos, é que os germes passem para o sangue. O risco é de sepse”, alertou Sergio lfieri.

(*) Com informações do UOL

