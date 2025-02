Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 120 milhões neste sábado

A Mega-Sena realiza neste sábado (22) o sorteio do concurso 2.832, com um prêmio acumulado de R$ 120 milhões. As seis dezenas serão sorteadas a partir das 19h (horário de Manaus) no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo (SP).

O sorteio será transmitido ao vivo pelos canais da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 18h (de Manaus) em qualquer lotérica credenciada pela Caixa ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

A Mega-Sena paga prêmios para acertos de 4, 5 e 6 números. Caso ninguém acerte todas as dezenas sorteadas, o valor acumula para o próximo concurso.

Premiação por faixa de acertos

Sena (6 acertos): prêmio principal

Quina (5 acertos): prêmio secundário

Quadra (4 acertos): prêmio menor

Os valores variam de acordo com a arrecadação e a quantidade de ganhadores em cada categoria.

Leia mais:

Na trave: apostador de Manaus fica a um número de se tornar milionário da Mega-Sena

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱