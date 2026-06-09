Segurança Interna

Departamento de Segurança Interna esclarece regras de entrada da seleção iraniana e nega exigência de entrada e saída no mesmo dia dos jogos

A seleção iraniana de futebol, que atualmente treina em Tijuana, no México, poderá entrar nos Estados Unidos na véspera de cada uma de suas partidas da Copa do Mundo. A informação foi confirmada nesta terça-feira pelo Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS, na sigla em inglês).

O esclarecimento ocorre após a circulação de relatos indicando que a equipe precisaria entrar e sair do país no mesmo dia dos jogos. As informações foram atribuídas ao embaixador iraniano no México, Abolfazl Pasandideh, e levantaram dúvidas sobre a logística da seleção.

EUA negam exigência de entrada no mesmo dia

Segundo um porta-voz do Departamento de Segurança Interna, essa interpretação está incorreta.

“Essas declarações são falsas”, disse o porta-voz em comunicado. “Graças à generosidade do presidente (Donald) Trump, a seleção iraniana poderá chegar um dia antes das partidas.”

Dessa forma, o governo norte-americano afirma que a delegação não precisará realizar deslocamentos no mesmo dia dos jogos.

Irã critica restrições e confirma situação de vistos

Em entrevista à Reuters, por meio de intérprete, o embaixador iraniano no México criticou a negativa de vistos para parte da delegação.

Ao mesmo tempo, ele afirmou que os vistos concedidos não impõem restrições de pernoite no país.

“Os vistos deles não especificam nada sobre a necessidade de partirem em um determinado horário”, disse ele.

Parte da delegação ficou sem visto

Após semanas de incerteza, os Estados Unidos concederam vistos a todos os jogadores na última sexta-feira, apenas 10 dias antes da estreia da equipe na Copa do Mundo.

No entanto, diversos integrantes da delegação iraniana continuam sem autorização de entrada. Entre eles estão membros da comissão técnica e da área administrativa.

De acordo com a federação iraniana de futebol, os afetados incluem o gerente da equipe, dois analistas, o diretor de mídia e um representante do Ministério das Relações Exteriores.

A embaixada do Irã no México confirmou as restrições e detalhou os nomes dos profissionais impedidos.

Jogos do Irã serão nos EUA e Canadá

A seleção iraniana enfrentará a Nova Zelândia em Los Angeles no dia 15 de junho. Em seguida, jogará contra a Bélgica no dia 21, também em Los Angeles. Por fim, encerra a fase de grupos contra o Egito, em Seattle, no dia 26 de junho.

Mudanças na preparação da equipe

Inicialmente, os treinos estavam programados para ocorrer no estado do Arizona. No entanto, o planejamento foi alterado após tensões geopolíticas envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã no início do ano.

Diante desse cenário, a delegação passou a treinar em Tijuana, no México, como alternativa logística.

Declarações de Trump sobre a presença iraniana

Em março, o presidente Donald Trump afirmou que o Irã poderia participar da Copa do Mundo. No entanto, ele declarou que não considerava apropriado que a seleção permanecesse em território norte-americano por questões de segurança.

Segundo ele, a medida visaria a proteção da própria delegação durante o torneio.

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