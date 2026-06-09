Mundial de futebol

Seleção inglesa adotará dispositivo de resfriamento para reduzir os efeitos das altas temperaturas

A seleção da Inglaterra utilizará um dispositivo de resfriamento para auxiliar os jogadores durante a Copa do Mundo de 2026. Segundo informações do jornal The Sun, o equipamento integra a estratégia da comissão técnica comandada por Thomas Tuchel para minimizar os efeitos das altas temperaturas previstas durante a competição.

Desenvolvido pela empresa de tecnologia e bem-estar Therabody, o aparelho tem como objetivo reduzir a temperatura corporal dos atletas e, consequentemente, acelerar a recuperação física em meio à sequência de partidas do Mundial.

Avaliado em £349 (cerca de R$ 2,4 mil), o dispositivo fará parte da rotina da equipe ao longo do torneio. Além disso, o planejamento prevê o uso da tecnologia tanto nos treinamentos quanto durante as pausas para hidratação das partidas, que serão adotadas em razão das condições climáticas.

Dessa forma, a comissão técnica espera que o equipamento ajude os jogadores a manterem o desempenho físico em um cenário que exigirá adaptação das seleções participantes.

Tecnologia será usada durante treinos e jogos

A preocupação com o calor acompanha a Inglaterra desde o início da preparação para a Copa do Mundo. Por isso, a equipe escolheu realizar parte de seus treinamentos nos Estados Unidos para se adaptar às condições climáticas que encontrará durante o torneio.

A estreia inglesa será diante da Croácia, em Dallas, cidade que pode registrar temperaturas superiores a 30°C durante a competição. Em seguida, os comandados de Thomas Tuchel enfrentarão Gana e Panamá, em partidas que também podem ocorrer sob forte calor.

Tuchel descarta mudanças no estilo de jogo

Apesar da preocupação com as altas temperaturas, Thomas Tuchel afirmou que não pretende alterar significativamente a identidade da equipe.

Em entrevistas recentes, o treinador reconheceu que o calor pode reduzir a intensidade física das partidas e o número de sprints realizados pelos jogadores. No entanto, ele acredita que o impacto não será suficiente para modificar o modelo de jogo da seleção inglesa.

“Ainda podemos tentar implementar essa ideia e acho que devemos fazê-lo. Aprendemos com o Mundial de Clubes do ano passado que os jogos perdem intensidade, mas isso não muda completamente a partida. São menos sprints e corridas menos intensas, algo em torno de 15%, mas não o suficiente para alterar totalmente o modelo de jogo”, afirmou.

“Temos as pausas para hidratação e momentos para recuperar o fôlego. Recuperar a bola no campo de ataque continua tendo valor, mesmo quando isso exige intensidade e envolve riscos”, explicou.

Inglaterra faz último teste antes da estreia

Antes da estreia na Copa do Mundo, a Inglaterra fará um último amistoso contra a Costa Rica. A partida servirá para os ajustes finais da comissão técnica antes do início da competição.

No último domingo, os ingleses venceram a Nova Zelândia por 1 a 0, em um confronto marcado por ritmo reduzido.

Vice-campeã da Eurocopa de 2024, a Inglaterra integra o Grupo L da Copa do Mundo. A estreia acontece no dia 17 de junho, contra a Croácia, em Dallas. Na sequência, a equipe enfrentará Gana, em Boston, e Panamá, em Nova Jersey.

*Com informações da assessoria

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