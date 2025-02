Refinaria da Amazônia reduz preço da gasolina e diesel no Amazonas

A Refinaria da Amazônia (Ream) reduziu os preços da gasolina e do diesel para as distribuidoras no Amazonas. A nova tabela entrou em vigor na sexta-feira (21), com uma redução de R$ 0,10 por litro na gasolina e R$ 0,11 no diesel.

Com essa mudança, os postos passaram a pagar, em média, R$ 3,57 por litro de gasolina adquirido da refinaria. Esse é o menor valor registrado desde setembro de 2024. O diesel também atingiu seu preço mais baixo desde outubro do ano passado.

Impacto para os consumidores

A redução pode resultar em uma leve queda no preço final dos combustíveis para os consumidores. No entanto, o repasse depende de diversos fatores, como impostos estaduais e margens de lucro das distribuidoras e postos de combustíveis.

Tabela está atualizada no site da Refinaria Amazônia. Foto: Reprodução

Papel dos impostos na precificação

No início de fevereiro, os motoristas enfrentaram um aumento significativo nos preços, com a gasolina chegando a R$ 7,29 por litro após o reajuste do ICMS.

A Secretaria de Fazenda do Amazonas (Sefaz-AM) explicou que o aumento no ICMS foi uma decisão do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), válida para todo o Brasil. Mesmo com a redução nos preços da refinaria, a precificação final nos postos depende da carga tributária e da política de preços adotada pelos revendedores.

Leia mais:

Postos de Manaus são autuados após preço da gasolina chegar a R$ 7,29

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱