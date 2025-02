Amazonas anuncia volante colombiano Larry Vásquez, ex-Millonarios, para 2025

O Amazonas oficializou a contratação do volante colombiano Larry Vásquez para a sequência da temporada 2025 neste sábado (22). O jogador de 32 anos, que atuava pelo Atlético Bucaramanga-COL, já está integrado ao elenco da Onça-pintada. No entanto, ele aguarda regularização para fazer sua estreia.

Em sua primeira experiência no futebol brasileiro, Vásquez destacou a motivação para o novo desafio:

“Estou muito feliz, venho para um lugar que tem crescido muito nos últimos anos. Sinto que é um bom projeto para mim e uma forma de me desafiar em outra cultura, outro país. Vir ao Brasil é um projeto importante e estar aqui é especial. Estou muito motivado, pronto para trabalhar forte e ajudar a equipe”.

Experiência e títulos

Natural de El Zulia, na Colômbia, Larry Vásquez Ortega tem um extenso currículo no futebol sul-americano. Ele já passou por diversos clubes, incluindo Academia FC, Llaneros, Patriotas, América de Cali, Tolima, Junior Barranquilla, Millonarios e Atlético Bucaramanga. No México, defendeu o Tigres.

Entre suas conquistas, o volante acumula títulos como a Liga Colombiana, a Supercopa da Colômbia (duas vezes), a Copa da Colômbia e a Liga Mexicana.

Jogador cometeu pênalti e foi expulso contra o Flamengo em jogo pela Libertadores 2024. Foto: Reprodução/El Espectador

Na sexta-feira (21), o Amazonas anunciou outro reforço: o lateral-esquerdo Alyson. O jogador estava no Boavista-RJ e desembarca na Toca para ser opção no setor que conta apenas com Raimar. Enquanto Larry aguarda regularização, Alyson já está à disposição do técnico Aderbal Lana.

Próximo compromisso do Amazonas

O Amazonas entra em campo nesta segunda-feira (24) pela semifinal do primeiro turno do Barezão. O time enfrenta o Manauara na Arena da Amazônia, às 20h30 (horário de Manaus), em busca de uma vaga na decisão.

Leia mais:

Amazonas perde nos pênaltis e é eliminado da Copa do Brasil 2025

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱