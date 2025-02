Amazonas perde nos pênaltis e é eliminado da Copa do Brasil 2025

Time amazonense empata com Rio Branco VN e se despede do torneio

O Amazonas está fora da Copa do Brasil 2025. Em partida disputada nesta quinta-feira (20), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), a equipe ficou no empate sem gols com o Rio Branco VN-ES e foi eliminada nos pênaltis por 5 a 3.

Com a eliminação, o time aurinegro agora foca nas disputas do Campeonato Amazonense, Copa Verde e Campeonato Brasileiro Série B.

Jogo equilibrado e chances desperdiçadas

O Amazonas criou boas oportunidades no primeiro tempo. Aos 18 minutos, Rafael Tavares cobrou falta e acertou o travessão. A bola ainda quicou sobre a linha antes do goleiro Gabriel Pezão afastar o perigo. Cinco minutos depois, nova bola na trave: após falta cruzada na área, Sassá desviou e Wellington Nascimento quase abriu o placar.

No segundo tempo, o Rio Branco VN pressionou mais. O goleiro João Lopes, do Amazonas, fez importantes defesas para evitar o gol adversário. Do outro lado, Gabriel Pezão também salvou a equipe capixaba em finalizações perigosas do time visitante.

Decisão nos pênaltis

Nas penalidades, o Rio Branco VN converteu todas as cobranças, com Roberto Júnior, Dandan, Major, Ramon e Arthur marcando os gols. Pelo lado do Amazonas, Fabiano, Luan e Jhonny balançaram as redes, mas Gustavo Ermel desperdiçou sua cobrança, selando a eliminação do time amazonense.

Próximo desafio

O Amazonas volta a campo na segunda-feira (24), às 20h30, na Arena da Amazônia, onde enfrenta o Manauara pela semifinal do primeiro turno do Campeonato Amazonense.

