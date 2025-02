“O Último Azul”, gravado no Amazonas, ganha Urso de Prata em Berlim

O filme “O Último Azul”, dirigido por Gabriel Mascaro e gravado no Amazonas, conquistou o Urso de Prata no Festival de Berlim, neste sábado (22). O prêmio é considerado o segundo mais importante do evento. Rodrigo Santoro e Denise Weinberg produzem o longa, que teve cenas rodadas em Manacapuru, Novo Airão e Manaus, entre maio e julho de 2023, de acordo com o Cine Set.

Além do Urso de Prata, “O Último Azul” – que adotou o nome internacional de “The Blue Trail” – também recebeu dois prêmios dos júris paralelos: o Prêmio do Júri Ecumênico e o Prêmio do Júri de Leitores do Berliner Morgenpost.

O longa venceu o prêmio de melhor filme da competição concedido pelo júri ecumênico, além do reconhecimento do público leitor do jornal alemão Berliner Morgenpost.

“Estou muito feliz de estar aqui. Venho de um país onde enfrentamos desafios para aceitar diferentes perspectivas e religiões. Estou emocionado em ver todos vocês unidos pelo cinema, pela arte e pela diversidade”, declarou Gabriel Mascaro ao receber o prêmio do júri ecumênico.

Enredo e contexto do filme

“O Último Azul” se passa na Amazônia, em um Brasil quase distópico, onde o governo transfere idosos para uma colônia habitacional destinada a seus últimos anos de vida.

Antes do exílio compulsório, Tereza, interpretada por Denise Weinberg, embarca em uma jornada pelos rios amazônicos para realizar um último desejo. O filme recebeu muitos aplausos em sua estreia mundial no festival, no dia 16 de fevereiro.

Com uma narrativa de resistência e amadurecimento, a produção retrata as paisagens da região amazônica e explora temas sociais e políticos.

Previsão de estreia nos cinemas

“O Último Azul” tem previsão de estreia nos cinemas brasileiros em 2025, com distribuição da Vitrine Filmes.

Gabriel Mascaro já visitou Berlinale em 2019, quando a Mostra Panorama exibiu seu filme “Divino Amor”. O novo longa é o primeiro filme brasileiro a competir pelo Urso de Ouro desde 2020.

O Brasil já conquistou esse prêmio antes com “Central do Brasil” (1998), de Walter Salles, e “Tropa de Elite” (2008), de José Padilha.

