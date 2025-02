Inauguração de escola no Careiro da Várzea reforça compromisso com a educação

A inauguração da Escola Municipal Frei Isidoro, localizada no Paraná de Terra Nova, no Careiro da Várzea, nesta sexta-feira (22), foi marcada por discursos que destacaram a importância da educação para o desenvolvimento das crianças e adolescentes da região.

O evento contou com a presença de autoridades locais, como o deputado estadual João Luiz (Republicanos), que enfatizou que investimentos na educação são fundamentais para garantir qualidade de vida e preparação para o futuro.

“Quando se investe na educação, melhoramos a qualidade de vida das nossas crianças, adolescentes e jovens”, afirmou o deputado, reforçando que a entrega dessa unidade escolar é um passo importante para o desenvolvimento da comunidade.

“O que mais as pessoas estão pedindo é esse equipamento que o prefeito Pedro Guedes inaugura aqui. Isso é importantíssimo no desenvolvimento das crianças e adolescentes para que possamos entregar pessoas qualificadas e com conteúdo para a nossa sociedade”, explicou o deputado João Luiz.

O prefeito do Careiro da Várzea, Pedro Guedes, afirmou que a inauguração da unidade de ensino é um momento de celebração para a educação do município.

“Esse povo aqui é a razão do Pedro Guedes vir aqui hoje, pois me acompanha desde 1992. A inauguração dessa escola é um sonho antigo que se tornou realidade”, afirmou o prefeito Pedro Guedes.

O gestor da Escola Frei Isidoro, Rodiney Vasconcelos Torres destacou que a unidade é um sonho dos moradores e a educação é o pilar na vida das pessoas.

“Só se faz uma boa educação quando se tem um prédio digno e graças a Deus estamos recebendo essa escola que vai trazer muitos benefícios para a comunidade”, frisou o diretor da unidade de ensino.

(*) Com informações da assessoria

