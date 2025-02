Professor segue desaparecido após naufrágio no Amazonas; buscas continuam

Equipes do Corpo de Bombeiros intensificam buscas por professor desaparecido após naufrágio no Rio Autaz-Açu

As buscas por um professor desaparecido após o naufrágio de uma embarcação no Rio Autaz-Açu, em Autazes (a 113 km de Manaus), seguem neste sábado (22). O acidente ocorreu na sexta-feira (21) e envolveu três professores, dos quais dois conseguiram se salvar.

De acordo com a Defesa Civil do Amazonas, equipes de mergulho do Corpo de Bombeiros estão mobilizadas desde as primeiras horas da manhã para localizar a vítima. Testemunhas relataram que o naufrágio foi provocado por fortes ventos e ondas conhecidas como banzeiro.

Os professores estavam a caminho da sede do município, vindo da comunidade Taquara, quando a embarcação virou. Dois deles conseguiram nadar até a margem e foram resgatados por ribeirinhos, mas o terceiro foi arrastado pela correnteza e desapareceu após submergir.

A Defesa Civil pede que pescadores e moradores da região informem qualquer sinal que possa auxiliar nas buscas. O Corpo de Bombeiros reforça a importância do uso de coletes salva-vidas durante navegações na região, especialmente em períodos de chuvas e ventos fortes.

Leia mais:

Exército resgata 56 indígenas após naufrágio no Amazonas

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱