Evento Origens exalta moda ancestral e identidade amazônica em Manaus

A moda como ferramenta de resistência, cultura e sustentabilidade estará no centro do evento Origens, que acontece neste domingo (23), nas ruínas do complexo Booth Line, em Manaus. O espaço futuramente abrigará o “Mercado de Origens de Manaus”.

A iniciativa, que conta com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (ManausCult), reúne os vencedores do concurso “Vitrine Ancestral” — promovido no festival “Manaus Passo a Paço 2024” — para um desfile que valoriza a identidade amazônica.

Moda, cultura e sustentabilidade

O evento traz uma imersão na moda ancestral, destacando o papel dos povos originários na preservação ambiental. Dez estilistas apresentarão suas criações autorais, desenvolvidas no curso de corte, costura e figurino do Programa Municipal de Formação Artístico e Cultural da ManausCult.

Além disso, mais de cem modelos, vindos de bairros periféricos e comunidades indígenas, terão a oportunidade de desfilar e representar a cultura amazônica na passarela.

Espaço para moda autoral e consumo consciente

O Origens também contará com estandes de vendas, incentivando o consumo consciente e a comercialização de moda autoral inspirada na Amazônia e nos povos indígenas. Designers e estilistas estarão presentes para expor suas criações, promovendo a valorização da produção local.

O presidente da Manauscult, Jender Lobato, ressaltou a importância de eventos como esse para dar visibilidade à identidade cultural amazônica.

“A Prefeitura de Manaus, por meio da Manauscult, tem a missão de fortalecer e valorizar a cultura em todas as suas formas. A moda ancestral é uma manifestação artística e histórica que conecta tradição, identidade e sustentabilidade. O evento Origens mostra que a moda pode ser um instrumento de resistência e valorização da nossa cultura, e é um orgulho para nós apoiar esse projeto”, afirmou.

Programação do evento

A programação inicia às 15h, com a abertura da área de estandes e palestras sobre moda local e sustentabilidade. Os desfiles principais começam às 18h, no salão do complexo Booth Line.

A entrada é gratuita, garantindo um espaço democrático para que o público conheça e valorize a moda com propósito e ancestralidade.

Leia mais:

“O Último Azul”, gravado no Amazonas, ganha Urso de Prata em Berlim

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱