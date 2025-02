CBMAM reforça treinamento após queda de idoso durante resgate

Militares do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) participaram, no sábado (22), de um treinamento de salvamento em altura na ponte Phelippe Daou, em Manaus. A capacitação, que faz parte do Curso de Especialização em Salvamento em Altura, visa aprimorar técnicas para garantir mais segurança em operações de resgate.

O treinamento ocorre poucos dias após um acidente envolvendo uma equipe do CBMAM. No bairro Educandos, um idoso de 62 anos sofreu um choque elétrico enquanto limpava a calha do telhado e precisou ser resgatado. Durante o procedimento, a escada que sustentava a maca não suportou o peso, e o corpo caiu do segundo andar. O caso, registrado em vídeo, gerou grande repercussão e levantou questionamentos sobre os protocolos de segurança adotados.

Aperfeiçoamento de técnicas

O comandante-geral do CBMAM, Orleilso Muniz, acompanhou o treinamento e destacou a importância da qualificação contínua para evitar falhas operacionais.

“O governador Wilson Lima tem investido em equipamentos especializados e capacitação para que nossos militares possam atuar com o máximo de segurança”, afirmou.

O curso segue a Norma Regulamentadora N.35 (NR-35) e inclui 400 horas de aulas teóricas e práticas. A capacitação ocorre ao longo de dois meses, com avaliações semanais e treinamentos em ambientes controlados para simular situações de risco real.

Seleção rigorosa e tecnologias

Os 17 militares participantes passaram por um processo seletivo que incluiu exames médicos, teste físico e avaliação de habilidades específicas. O coordenador do curso, Daniel Araújo, reforçou a importância do treinamento diante da crescente verticalização da cidade.

“Estamos aprimorando nossas técnicas para atuar de forma mais segura e eficiente. As cordas utilizadas possuem tecnologia especial para suportar diferentes tipos de resgate”, explicou.

A conclusão do curso acontece no dia 28 de março, e a expectativa é que as técnicas aprimoradas durante a formação aumentem a eficiência e segurança dos resgates na capital amazonense.

Leia mais:

Boletim da estiagem: CBMAM combateu quase 8 mil focos de incêndio de julho até agosto

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱