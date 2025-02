VÍDEO: Pneus são furtados no estacionamento de hospital em Manaus

Dois veículos foram alvos de furtos no estacionamento do hospital em Manaus

Dois veículos foram alvo de furtos no estacionamento do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, no bairro São José, Zona Leste de Manaus. O caso ganhou repercussão após uma mulher, que teve o pneu do carro levado, divulgar um vídeo denunciando a situação neste domingo (23).

Nas imagens, a vítima mostra o veículo sem uma das rodas e revela que outro carro também teve um pneu furtado.

“Cheguei no carro para ir embora para casa, levaram a roda do meu carro. Levaram o pneu desse outro carro aqui também, com aro e tudo”, relatou a mulher.

