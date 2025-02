Manaus e RPE Parintins duelam por vaga na primeira final do Barezão 2025

Duelo marca uma reedição da final do segundo turno do Barezão 2024

O Campeonato Amazonense 2025 entra em sua fase decisiva com a semifinal do primeiro turno. Neste domingo (23), às 15h30, Manaus e RPE Parintins se enfrentam na Arena da Amazônia em jogo único. Sem vantagem para nenhuma equipe, a decisão vai para os pênaltis em caso de empate.

Campanha das equipes

O Manaus chega à semifinal após liderar o Grupo A, garantindo vaga direta sem precisar disputar os playoffs. Na última quarta-feira, o Gavião Real também avançou na Copa do Brasil e agora enfrentará o Atlético-MG na segunda fase do torneio nacional.

Já o RPE Parintins, conhecido como Tourão, precisou passar pelo playoff para chegar à semifinal. A equipe do interior venceu o Princesa do Solimões por 2 a 1 e teve a semana inteira de preparação para o confronto contra o Manaus.

Reedição da final de 2024

O duelo deste domingo marca uma reedição da final do segundo turno do Barezão 2024, quando o Manaus venceu o RPE por 1 a 0 e garantiu o título. Além da vaga na final geral do torneio do ano passado, o Gavião Real garantiu Copa do Brasil, Copa Verde e Campeonato Brasileiro da Série D deste ano com aquele título.

Agora, as equipes voltam a se enfrentar em um jogo decisivo, valendo vaga na final do primeiro turno do estadual.

