Faustão prepara volta para a TV com novo projeto, diz filho

Após um período afastado da televisão desde 2022, quando encerrou seu contrato com a Band, Fausto Silva pode estar preparando sua volta. De acordo com seu filho, João Silva, o apresentador tem planos para um novo projeto, que promete ser algo inédito em sua carreira.

“A gente conversa muito sobre isso. Ele quer voltar a trabalhar e até me disse: ‘Vou voltar com algo completamente diferente do que já fiz na minha vida’. Eu acho que ele vai vir com coisa grande”, revelou João em entrevista à coluna F5, da Folha de S. Paulo.

Além disso, João destacou que Faustão está bem e recuperado após os transplantes de coração e rim pelos quais passou recentemente. “Ele está mais forte fisicamente e emocionalmente”, afirmou.

No início do ano, o apresentador chegou a ser internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para tratar uma infecção, mas agora segue em recuperação e focado nos próximos passos de sua carreira.

