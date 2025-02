Novo semáforo na avenida Umberto Calderaro Filho promete reduzir acidentes em Manaus

O cruzamento entre a avenida Umberto Calderaro Filho e a rua Belo Horizonte, na Zona Centro-Sul de Manaus, está com um novo semáforo. A medida busca organizar o fluxo de veículos e garantir mais segurança para pedestres e motoristas a partir deste domingo (23).

O vice-prefeito e secretário municipal de Obras, Renato Junior, explicou que a instalação do conjunto semafórico é para proteger vidas.

“A determinação do prefeito David Almeida é clara: em pontos onde há um alto índice de sinistros, como este cruzamento, devemos realizar estudos técnicos e buscar soluções eficazes. A nova sinalização vai garantir mais organização e segurança para motoristas e pedestres”, afirmou.

Antes da implantação do semáforo, a prefeitura realizou um estudo detalhado da movimentação no local. Durante um mês, drones monitoraram o fluxo de veículos e pedestres, analisando os principais pontos de retenção e os momentos críticos de travessia.

O levantamento revelou que motoristas que tentam cruzar a Umberto Calderaro Filho, a partir da Belo Horizonte, chegam a esperar entre 15 e 20 minutos nos horários de pico. Além disso, os dados mostraram que, a cada três acidentes registrados no cruzamento, dois resultavam em vítimas lesionadas ou fatais.

Com base nessas informações, a prefeitura optou por instalar um conjunto semafórico que vai organizar a passagem de veículos e permitir que os pedestres atravessem a via com mais segurança.

“A prioridade da gestão é proteger vidas, ordenar o tráfego e reduzir o tempo de espera no trânsito. Esta intervenção vai garantir que os condutores saibam que poderão cruzar a via de forma segura, sem riscos de colisões”, destacou Renato Junior.

Mudança imediata

A instalação do semáforo visa impactar o trânsito de forma mínima e melhorar a fluidez no cruzamento. A principal mudança ocorrerá apenas para os veículos que fazem a conversão na ladeira da Umberto Calderaro Filho, vindos da avenida André Araújo. Dessa forma, quem desce a Umberto Calderaro Filho, em linha reta, não será afetado, garantindo que o fluxo principal continue livre.

Essa estratégia procura evitar congestionamentos e, ao mesmo tempo, garantir uma travessia mais segura para os motoristas que acessam a Belo Horizonte.

“Com essa configuração, conseguimos equilibrar a fluidez do trânsito e a segurança viária, garantindo que o trecho fique mais organizado sem comprometer a mobilidade”, explicou o vice-prefeito.

O diretor-presidente do IMMU, Arnaldo Flores, também ressaltou os benefícios da nova sinalização. “A instalação do semáforo foi planejada com base em estudos técnicos detalhados. Observamos o fluxo de veículos e pedestres para garantir que a solução adotada melhore a segurança e a fluidez no local, permitindo que quem vem pela Belo Horizonte possa atravessar com total segurança”, reforçou.

Embora a solução definitiva para o trecho seja uma passagem de nível, a prefeitura optou por essa intervenção emergencial para organizar o fluxo e reduzir os riscos de acidentes de imediato.

A nova sinalização está em funcionamento e a prefeitura seguirá monitorando o impacto da mudança para ajustes, se necessário.

