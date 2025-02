Homem é preso por injúria e ameaça contra a companheira no Amazonas

Um homem de 50 anos foi preso, no sábado (22), pelos crimes de injúria e ameaça no contexto de violência doméstica contra sua companheira, cuja idade não foi informada. A prisão ocorreu na estrada do Aeroporto, no município de Tefé, interior do Amazonas.

Conforme a delegada Nathalia Oliveira, titular da DEP de Tefé, a vítima havia comparecido à delegacia para denunciar o agressor, que a seguiu de motocicleta até o local. Ele portava uma arma de fogo e, no momento em que a mulher saiu da unidade policial, começou a ameaçá-la e a xingá-la.

“De imediato, realizamos a prisão em flagrante e apreendemos a arma de fogo que ele utilizava, contendo algumas munições. Ele foi conduzido à unidade policial, onde foi autuado pelos crimes cometidos. Em seguida, será encaminhado à audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça”, declarou a delegada.

Leia mais:

Homem que tentou matar rival em posto é preso no interior do AM

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱