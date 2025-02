Unidades Móveis de Saúde da Mulher em Manaus alteram locais de atendimento; confira

A Prefeitura de Manaus divulgou a atualização dos endereços das Unidades Móveis de Saúde da Mulher que atendem nas zonas Norte e rural da cidade. A partir de segunda-feira (24), os serviços passarão a ser oferecidos em novos locais. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) reforça que as unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, com atendimento exclusivo para o público feminino.

Novos locais de atendimento

A unidade móvel da zona Norte estará na rua Maria Olinda Trentini, no condomínio Manauara 2, bairro Santa Etelvina. Já na zona rural, os atendimentos serão realizados no ramal do Leão, no quilômetro 37 da estrada AM-010, a partir de terça-feira (25).

As demais unidades móveis permanecem nos seguintes endereços:

Zona Sul: Rua Guanabara, s/nº, praça Guanabara, em frente à Escola Municipal José Tavares de Macedo – Santa Luzia (10 a 28/2)

Rua Guanabara, s/nº, praça Guanabara, em frente à Escola Municipal José Tavares de Macedo – Santa Luzia (10 a 28/2) Zona Norte: Rua Maria Olinda Trentini, condomínio Manauara 2 – Santa Etelvina (24/2 a 7/3)

Rua Maria Olinda Trentini, condomínio Manauara 2 – Santa Etelvina (24/2 a 7/3) Zona Oeste: Avenida Central, s/nº, ao lado da quadra poliesportiva coberta do Lírio do Vale – Lírio do Vale (17/2 a 7/3)

Avenida Central, s/nº, ao lado da quadra poliesportiva coberta do Lírio do Vale – Lírio do Vale (17/2 a 7/3) Zona Leste: Rua São Pedro, 548 – Coroado (17 a 28/2)

Rua São Pedro, 548 – Coroado (17 a 28/2) Zona Rural: Ramal do Leão, quilômetro 37 – Rodovia AM-010 (25/2 a 3/3)

Serviços oferecidos

As unidades móveis prestam serviços de prevenção e rastreamento do câncer de mama e do colo do útero. Entre os exames disponíveis estão:

Coleta para exame preventivo do câncer do colo do útero

Mamografia

Ultrassonografia

Não há necessidade de agendamento prévio pelo Sistema de Regulação (Sisreg).

Outros serviços disponíveis:

Consultas iniciais de pré-natal

Testes rápidos para gravidez, HIV, sífilis e hepatites B e C

Vacinação

Dispensação de medicamentos da farmácia básica

Acesso aos serviços

Para atendimento, as pacientes devem apresentar documento oficial de identidade e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

