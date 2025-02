Carreta da Saúde chega a Novo Airão, com a oferta de mais de 1,6 mil exames

Carretas de Apoio à Saúde, do Governo do Amazonas, inicia atendimentos em Novo Airão, com a oferta de exames de imagens – mamografia e ultrassonografia

A partir de segunda-feira (17), uma das Carretas de Apoio à Saúde, do Governo do Amazonas, inicia atendimentos em Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus), com a oferta de exames de imagens – mamografia e ultrassonografia. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), a previsão é que sejam atendidas cerca de 1.650 pessoas no município, até o dia 7 de março.

A unidade móvel estará posicionada no Ginásio Municipal Poliesportivo Jorge Ferrari, localizado na rua Pedro Sabo Mendes, s/nº, Centro, com atendimentos das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira. No local, serão oferecidas 750 mamografias e 900 ultrassonografias (de abdômen total, de abdômen superior, de tireoide, mama, de próstata via abdominal, de aparelho urinário, obstétrica, transvaginal e pélvica). Os atendimentos são exclusivamente para adultos.

A secretária da SES-AM, Nayara Maksoud, explica que a Carreta da Saúde que chega a Novo Airão, realizou também atendimentos em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), no período de 3 de fevereiro até esta sexta-feira (14/02), onde realizou mais de 1,2 mil exames de imagem.

Nayara Maksoud destaca que os demais municípios da Região Metropolitana de Manaus também estarão novamente no circuito de atendimento das unidades móveis, nos próximos meses. Em 2025, além de Manacapuru, a unidade móvel também já esteve em Iranduba (a 27 quilômetros da capital).

“O governador Wilson Lima lançou em 2024 essa inovação, de levar as unidades móveis ao interior, para ampliar e otimizar os atendimentos na rede pública. Vamos seguir com essa estratégia, garantindo esses exames, que possibilitam o diagnóstico precoce de doenças, aumentando as chances de cura”, declarou a secretária, ressaltando que as Carretas da Saúde já percorreram os municípios de Itacoatiara, Manacapuru, Novo Airão, Rio Preto da Eva, Iranduba, Presidente Figueiredo e Parintins.

Carretas em Manaus

As unidades móveis da SES-AM continuam seus atendimentos normalmente na capital amazonense. No Hospital e Pronto-Socorro da Criança (HPSC) na Zona Oeste, a Carreta da Saúde continua com os seus serviços até o dia 14 de março, enquanto a Carreta de Tomografia segue seus atendimentos na área externa da Maternidade Azilda da Silva Marreiro, na zona norte de Manaus.

