Manaus vence RPE Parintins nos pênaltis e vai à final do primeiro turno do Barezão 2025

O Manaus garantiu vaga na final do primeiro turno do Campeonato Amazonense ao vencer o RPE Parintins nos pênaltis. O jogo aconteceu na tarde deste domingo (23), na Arena da Amazônia, e terminou empatado em 2 a 2 no tempo normal.

Superação psicológica foi destaque na vitória

O treinador Júlio César Nunes elogiou a mentalidade forte do elenco após a classificação.

“Mostra uma capacidade mental muito grande desse elenco, capacidade de ir para os pênaltis e não se desesperar. A tendência é que quando o outro time empata no final, ele chega mais forte. A gente conseguiu chegar equilibrado, fizemos todas as cobranças e isso é mérito deles”, afirmou o técnico esmeraldino.

Como foi o jogo

O Manaus abriu o placar com Renanzinho, aos 18 minutos do primeiro tempo. No início do segundo tempo, aos 3, Rodriguinho empatou para o Parintins. Gabriel Masson colocou o Gavião na frente novamente, com um belo chute de dentro da área, aos 26 da etapa final. Masucas Peteca, aos 32, empatou novamente e levou a decisão para os pênaltis.

As cobranças seguiram equilibradas até o goleiro Gustavo Silva defender o chute de Eliventon. Em seguida, Vitor Luiz converteu o pênalti decisivo, garantindo a classificação do Manaus.

O técnico Júlio César destacou a competitividade da partida.

“Cada vez mais a gente vê que os jogos são decididos nos detalhes. A maioria das pessoas achava que quando o Manaus fez o 2×1 o jogo estava decidido, mas o Parintins conseguiu reagir. Parabenizar também a boa equipe do Parintins, que fez a gente correr atrás e ir para os pênaltis”, concluiu.

Próximo desafio

O Manaus volta a campo na quarta-feira (26), às 19h30, na Arena da Amazônia, para enfrentar o Paysandu-PA pelo jogo de volta da Copa Verde. A partida vale vaga nas semifinais da competição.

