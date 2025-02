Copa Verde 2025: Manaus empata em 0 a 0 com Paysandu (PA) e decidirá vaga em casa

Resultado sem gols permite que o Gavião se classifique com uma vitória simples no duelo da volta, na Arena da Amazônia

O Manaus FC foi até Belém (PA) enfrentar o Paysandu (PA), na Curuzu, nesta quinta-feira (13), pela partida de ida das quartas de final da Copa Verde 2025 e empatou sem gols. Com o resultado, o Esmeraldino garante vaga nas semifinais se vencer o duelo da volta, que será na Arena da Amazônia.

O jogo

Mesmo diante da torcida do Papão, o Gavião do Norte não se intimidou e assustou logo no primeiro minuto. Joel ajeitou e Junior Palmares finalizou para a defesa de Matheus Nogueira.

A chance mais clara do primeiro tempo veio poucos minutos depois, aos oito, quando Rossi dominou um lançamento dentro da área e bateu no travessão do goleiro Gustavo. Depois desse lance, o sistema defensivo do Manaus conseguiu impedir os ataques adversários e não ofereceu grandes oportunidades.

Já no segundo tempo, o cenário da partida continuou o mesmo, com pressão do Paysandu e a defesa do Manaus suportando as investidas. O placar não foi alterado e a partida terminou sem gols.

Panorama e próxima partida

O Manaus irá decidir a vaga na Arena da Amazônia, diante do torcedor amazonense. O duelo com o Papão será na quarta-feira (26), às 20h (horário de Manaus).

Antes, o Gavião muda a chave e foca na Copa do Brasil. O confronto será contra o Independência (AC), na próxima quarta-feira (19), às 20h, na Arena da Floresta.

