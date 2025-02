FAN Festival 2000: Manaus revive a magia da Eurodance com DJs internacionais

Prepare-se para o FAN Festival 2000! No dia 28 de fevereiro, Manaus recebe DJs internacionais e nacionais para uma noite épica de eurodance no Studio 5. Garanta seu ingresso!

Manaus (AM) – Os fãs de música eletrônica podem se preparar para uma experiência única! O FAN Festival 2000 acontece no dia 28 de fevereiro, a partir das 22h, no Studio 5, Zona Sul de Manaus. O evento promete um carnaval com uma pegada diferente, reunindo grandes nomes da eurodance e da cena eletrônica.

DJs internacionais e nacionais agitam o festival

Diretamente da Itália, os DJs Magic Boss, Erika e Ross trarão a magia da eurodance para Manaus. Além deles, o evento contará com apresentações dos renomados Paulo Pringles, Luciano Matheus, Gracianno e Claudinho Dias, todos referência na cena eletrônica brasileira.

Ingressos e pontos de venda

Os ingressos já estão no segundo lote, e podem ser adquiridos nos seguintes locais:

Óticas Diniz (Shoppings Amazonas, Manauara e Sumaúma)

(Shoppings Amazonas, Manauara e Sumaúma) Escritório Sintonnia Artística (Rua do Comércio, 68 – Parque Dez, Zona Centro-Sul)

(Rua do Comércio, 68 – Parque Dez, Zona Centro-Sul) Online: Site da @shopingressos

Valores:

Pista : R$ 55

: R$ 55 Front Stage : R$ 75

: R$ 75 Arquibancada : R$ 65

: R$ 65 Frisas (Mesa para 4 pessoas): R$ 220

(Mesa para 4 pessoas): R$ 220 Camarote Open Bar: R$ 165

Para mais informações, acesse o perfil @fanexperience_ ou entre em contato pelos telefones (92) 98645-8022 / (92) 3302-2670.

Line-up completo do evento

🎧 22h – 23h: DJ Luciano Matheus

🎧 23h – 0h: DJ Gracianno

🎧 0h – 1h30: DJ Paulo Pringles

🎧 1h30 – 3h: Trio Italiano (Erika, DJ Ross e Magic Box)

🎧 3h – 4h: DJ Claudinho Dias

O que é Eurodance?

A eurodance surgiu no final dos anos 80 e dominou as pistas nos anos 90 e 2000. O estilo mistura techno, house e hi-NRG, criando batidas contagiantes e vocais marcantes.

Hits como Fly Away de DJ Ross e If You de Magic Box são alguns exemplos de sucessos que marcaram a geração eurodance.

Experiência única!

O FAN Festival 2000 é realizado pela FAN Experience, com apoio da Sintonnia Artística e Arsenal Serviços:

📍 Local: Studio 5 Shopping e Convenções (Av. Rodrigo Otávio, 3555, Distrito Industrial I, Zona Sul)

📅 Data: 28 de fevereiro de 2025

⏰ Horário: A partir das 22h

🎟️ Garanta já o seu ingresso e viva a experiência FAN Festival 2000!

