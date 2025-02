Cineclube de Arte exibe produções de Vinícius Tavares em Manaus

Evento exibe obras do cineasta Vinícius Tavares e destaca a criatividade no cinema amazonense

O Cineclube de Arte promove, nesta terça-feira (25), a ‘Mostra Criador Filmes’, trazendo ao público uma seleção especial de produções dirigidas por Vinícius Tavares. O evento acontece a partir das 18h30 no Teatro Gebes Medeiros, localizado na avenida Eduardo Ribeiro, 937, no Centro de Manaus.

A programação inclui um longa-metragem e dois curtas: “O Conto do Grand Café Tucumã” (2024), “Uma Sopa Para Dois” (2023) e “Êxodo” (2020). O Cineclube de Arte é uma realização do Governo do Amazonas.

Segundo o cineasta Vinícius Tavares, a mostra apresenta histórias que transitam entre ação, romance e comédia, explorando diferentes abordagens narrativas com criatividade, mesmo diante de desafios orçamentários. “Queremos mostrar que dá para fazer filmes de uma forma criativa, mesmo com pouco”, destaca o diretor.

Os filmes exibidos abordam desde situações leves e cômicas até temas mais sensíveis, como a conscientização sobre a depressão, trabalhada de forma original. “Nosso maior desafio atual é contar uma história com um tema tão delicado, mas de uma maneira leve e real. A mensagem é a coisa mais importante do filme”, explica Vinícius.

Programação

A programação conta com três filmes distintos que exploram diferentes nuances da experiência humana. “Êxodo” (2020) apresenta a intensa batalha mental de Wesley, que se vê dividido entre tomar uma grande decisão ou buscar vingança.

Já ‘Uma Sopa Para Dois’ (2023), acompanha o casal Isadora e Ricardo em um jantar aparentemente simples, mas carregado de expectativa, quando um deles precisa compartilhar uma importante novidade.

Por fim, ‘O Conto do Grand Café Tucumã’ narra a história de Teresa, uma cliente especial de uma cafeteria, cuja vida sofre uma reviravolta após uma grande perda. A trama é contada do ponto de vista da atendente Ana Alice, uma personagem desajeitada e cativante, que revela as surpresas do destino ao conectar sonhos e caminhos inesperados. Este longa de 2024 tem classificação indicativa de 14 anos.

Trajetória

Sobre sua trajetória, Vinícius afirma que deseja produzir filmes que impactem e marquem a vida das pessoas, seja pelo tema ou por uma cena inesquecível. Ele também adiantou que já está envolvido em um novo projeto voltado à conscientização sobre a doação de sangue, previsto para este ano.

Um dos momentos mais marcantes da jornada do cineasta foi a recepção do público a “O Conto do Grand Café Tucumã”. “Recebemos um retorno muito positivo. Algumas pessoas choraram durante a exibição, e isso mostra o impacto da história. Esse filme abraça aqueles que enfrentam problemas como depressão e tendências suicidas, oferecendo uma nova visão sobre segundas oportunidades”, relata. Além disso, o longa traz no final o número nacional de apoio para pessoas que precisam de ajuda psicológica: 188.

Para quem deseja ingressar no cinema, Vinícius deixa um conselho valioso: “Faça! Você pode melhorar algo que existe, mas se nunca fizer, uma ótima ideia pode nunca ser vista. Então, faça! Melhore depois. Mostre para amigos, poste no Instagram, publique em algum lugar. Falta de recursos não impede a criatividade”, aconselha.

(*) Com informações da assessoria

