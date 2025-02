David solicita dados biométricos do TRE-AM para reconhecimento facial em Manaus

O prefeito de Manaus, David Almeida, solicitou ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) acesso aos dados biométricos do órgão para integrá-los ao sistema de reconhecimento facial da prefeitura. O pedido foi formalizado durante uma visita institucional à presidente do TRE-AM, a desembargadora Carla Reis, na manhã desta segunda-feira (24). A iniciativa tem como objetivo ampliar o monitoramento e o combate à criminalidade na cidade.

Acompanhado pelo secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), Alberto Siqueira, e pelo procurador-geral do município, Rafael Bertazzo, o prefeito destacou a importância da parceria com o TRE-AM. “Solicitamos acesso aos dados biométricos para fortalecer nosso programa de reconhecimento facial, que ajudará na identificação de foragidos da justiça, pessoas com mandado de prisão em aberto e desaparecidos. Essa integração contribuirá para uma Manaus mais segura”, afirmou David Almeida.

A desembargadora Carla Reis ressaltou a expertise do TRE-AM no uso da biometria e a disposição do tribunal para colaborar com a prefeitura. “Recebemos a visita do prefeito e formalizamos o pedido de apoio técnico. A proposta é estabelecer uma parceria que fortaleça a segurança pública dentro das competências do município”, declarou.

Alberto Siqueira, titular da Semseg, enfatizou a necessidade de um banco de dados robusto para o funcionamento eficaz do sistema de reconhecimento facial. “O acervo biométrico do TRE-AM será um grande aliado nessa ferramenta, que visa identificar foragidos e desaparecidos com maior precisão”, explicou.

Além da integração de dados, a reunião também abordou questões relacionadas à segurança e logística eleitoral em Manaus, reforçando o compromisso das instituições em garantir eleições transparentes e organizadas.

