VÍDEO: Mulher morre atropelada por ônibus desgovernado em Manaus

Uma mulher identificada como Ângela Oliveira Gomes, de 49 anos, morreu na manhã desta terça-feira (25) depois que um ônibus de rota particular desgovernado a atingiu na avenida Presidente Dutra, bairro Glória, Zona Oeste de Manaus.

O veículo perdeu o controle enquanto descia uma ladeira. Com o impacto, a vítima foi arremessada contra um muro e teve um dos braços decepados.

O marido, Pedro Gomes de Andrade, contou que Ângela trabalhava como técnica de enfermagem no Hospital e Pronto-Socorro da Criança – Joãozinho. Ela saiu de casa apressada para o trabalho porque já estava atrasada.

O motorista do ônibus disse que os freios falharam, fazendo o veículo descer sem controle até atingir Ângela. Ele ficou preso às ferragens e precisou de resgate do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). Uma passageira que estava no transporte também se feriu.

As equipes de socorro encaminharam as duas vítimas para uma unidade hospitalar. O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo de Ângela.

As autoridades vão investigar o caso para esclarecer as circunstâncias do acidente.

