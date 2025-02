‘Ela foi desmembrada’, diz marido de mulher morta atropelada em Manaus

Companheiro da vítima ficou inconsolável ao encontrar a esposa caída de bruços no local do acidente.

Pedro Gomes de Andrade, marido da mulher morta atropelada em Manaus, durante entrevista à imprensa, questionou a alta velocidade do ônibus de rota particular que causou o acidente na manhã desta terça-feira (25), na Avenida Presidente Dutra, bairro Glória, Zona Oeste de Manaus.

Casado há 37 anos com a técnica de enfermagem Ângela Oliveira Gomes, de 49 anos, e pai de uma adolescente de 17, Pedro ficou inconsolável ao encontrar a esposa caída de bruços no local do acidente. Ele relatou que o impacto foi tão violento que o corpo de Ângela ficou desmembrado.

“A velocidade foi tão bruta que desmembrou ela. A área é deserta, por que vir numa velocidade dessas?”, questionou, revoltado o marido da mulher morta atropelada em Manaus.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o ônibus desgovernado atropelou e matou Ângela. O veículo de rota particular perdeu o controle na Avenida Presidente Dutra, enquanto a mulher caminhava pela calçada a caminho do trabalho.

Nas imagens, é possível ver Ângela subindo a ladeira na calçada quando é surpreendida pelo ônibus descontrolado. Ela não teve tempo de desviar e foi atingida pelo veículo.

Pedro, o marido da mulher morta atropelada em Manaus, contou que estava em casa quando ouviu o estrondo e correu para ver o que tinha acontecido. Ao chegar, se deparou com a cena trágica. Familiares e amigos também chegaram ao local e ficaram desesperados ao ver o corpo de Ângela no chão.

O motorista do ônibus, que não teve a identidade revelada, afirmou que perdeu os freios e desceu a ladeira desgovernado. Ele ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Uma passageira também ficou ferida e foi levada ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto.

O corpo da técnica de enfermagem foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte da capital.

