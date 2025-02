Carreta em pane mecânica fica atravessada em avenida de Manaus e causa congestionamento

O veículo ficou atravessado no sentido do bairro, próximo à bola do SOS, bloqueando parte da via e gerando caos no trânsito.

Uma carreta em pane mecânica causou um grande congestionamento na Avenida Noel Nutels, na Zona Norte de Manaus, nesta terça-feira (25), por volta das 19h. O veículo ficou atravessado no sentido do bairro, próximo à bola do SOS, bloqueando parte da via e gerando caos no trânsito.

Com a carreta parada no meio da avenida, carros, ônibus e caminhões foram obrigados a desviar pelo pátio da empresa à qual o veículo pertence. A situação provocou lentidão e transtornos para os motoristas que passavam pelo local no horário de pico.

A ocorrência foi registrada em tempo real por moradores, que relataram o congestionamento e a dificuldade de circulação na área. Equipes de trânsito foram acionadas para auxiliar na liberação da via e organizar o fluxo de veículos.

