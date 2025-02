Juruá (AM) – O município de Juruá, localizado a 672 km de Manaus, será palco do evento ” Justiça do Trabalho Itinerante“, promovida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (AM/RR), nos dias 27 e 28 de fevereiro. A iniciativa visa ampliar o acesso à Justiça, oferecendo serviços gratuitos e essenciais aos trabalhadores da região.

O que é a Justiça do Trabalho Itinerante?

A Justiça do Trabalho Itinerante é um projeto que leva os serviços do TRT-11 a municípios distantes, facilitando o acesso da população aos seus direitos trabalhistas. Em Juruá, a equipe do TRT-11 estará disponível para:

Esclarecer dúvidas sobre direitos trabalhistas;

sobre direitos trabalhistas; Orientar trabalhadores e empregadores;

trabalhadores e empregadores; Registrar reclamações trabalhistas;

trabalhistas; Agendar audiências de conciliação, que ocorrerão no dia 30 de março.

Como participar?

Para ser atendido, é necessário levar:

Documentos de identificação (CPF, Carteira de Trabalho, RG, PIS ou NIT);

(CPF, Carteira de Trabalho, RG, PIS ou NIT); Nome e endereço da empresa envolvida;

envolvida; Documentos relacionados ao caso.

Não é necessário agendamento prévio ou a presença de um advogado. O atendimento é gratuito e aberto a todos os cidadãos.

Ampliando o acesso à Justiça

O desembargador Alberto Bezerra de Melo, corregedor Regional do TRT-11, destaca que o objetivo da Justiça Itinerante é levar os serviços trabalhistas a localidades distantes, garantindo que todos tenham acesso aos seus direitos.

“Queremos alcançar novos níveis de excelência, atendendo às demandas dos trabalhadores e empresas, e promovendo a cidadania”, afirmou.

Além de Juruá, a Justiça Itinerante também estará presente em outros municípios do Amazonas, como Codajás, Envira, Tapauá, Anori, Boa Vista do Ramos e Barreirinha, e em cidades de Roraima, como Rondonópolis, São Luiz do Anauá, São João da Baliza, Caroebe, Pacaraima, Amajari, Bonfim e Normandia.

Calendário e mais informações

O calendário completo das ações da Justiça Itinerante está disponível no portal da Corregedoria do TRT-11:

Calendário da Justiça Itinerante.

Para dúvidas ou mais informações, entre em contato:

