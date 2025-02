Amazonas destaca política de saúde indígena em assembleia do Conass

A política de saúde indígena foi o principal tema da 2ª Assembleia Geral do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) 2025, realizada nesta quarta-feira (26). A secretária de Estado de Saúde (SES-AM), Nayara Maksoud, que participou da reunião, em Brasília, destacou que o Amazonas é o estado com o maior número de indígenas do país, contabilizando 490,8 mil, portanto, é necessário trabalhar ainda mais políticas públicas direcionadas para esta população.

Entre os avanços nesse sentido, ela destacou que a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) teve aprovação do Ministério da Educação (MEC) e Ministério da Saúde (MS) para o Programa de Residência Multiprofissional na Área de Saúde. O objetivo é formar profissionais para atenção à saúde indígena. “São dez vagas disponibilizadas para as áreas de enfermagem, farmácia, nutrição, odontologia, psicologia e serviço social. Vai ser extremamente importante também para trabalharmos essa política de uma forma mais capilarizada no Estado, que tem a maior população indígena do país”, pontuou a secretária.

Houve, ainda, um diálogo durante a Assembleia com a Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde e foi criado um grupo de trabalho acerca da temática na Câmara Intergestora Tripartite (CIT). “Essas medidas têm o intuito de fortalecer ainda mais as discussões do acesso aos serviços de saúde para a população indígena, tanto do Amazonas como de todo o país”, afirmou Nayara Maksoud.

A SES-AM, com base na política nacional de saúde indígena, vem realizando capacitações dos profissionais do setor, reuniões com gestores, adequação do sistema de informações de pacientes para identificar e promover a melhoria do acesso à saúde para esta população.

Outros temas

O Pacto Nacional pela Consciência Vacinal, cirurgias eletivas, manejo clínico, implantação do Centro de Inteligência Estratégica para a Gestão Estadual do SUS (Cieges) nas secretarias de saúde e o Plano de Ação para 2025 foram tratados durante a Assembleia, que posteriormente realizou a reunião da CIT.

“Apresentamos nossas pautas, nossos pleitos, e a busca por fortalecermos, cada vez mais, a saúde no Amazonas”, afirmou a secretária Nayara Maksoud.

A secretária executiva adjunta de Controle Interno (SEACI), Kamila Pinheiro, também acompanhou os debates no Conass. “Nós discutimos sobre a judicialização de medicamentos na saúde, que é um tema muito importante para todo país e vai ajudar a fortalecer ainda mais a política do SUS”, disse.

Conass

O Conass é uma associação civil sem fins lucrativos que reúne os secretários de Estado da Saúde que articula, representa e apoia as Secretarias Estaduais de Saúde, além de formular políticas de Saúde, produzir e disseminar conhecimento, incentivar a troca de experiências e boas práticas entre gestores e profissionais da saúde.

