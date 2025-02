Omar promete ampliar investimentos para o Programa de Aquisição de Alimentos em Manaus

O senador Omar Aziz reafirmou seu compromisso em garantir mais investimentos para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) durante a solenidade de entrega da iniciativa em Manaus, realizada nesta quarta-feira (26). O evento contou com a presença do prefeito David Almeida, de agricultores familiares, representantes de entidades socioassistenciais e diversas autoridades.

Coordenado pela Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), o PAA tem como principal objetivo fortalecer a agricultura familiar ao garantir a compra de alimentos diretamente dos pequenos produtores. Os produtos adquiridos são posteriormente distribuídos para comunidades em situação de vulnerabilidade social, promovendo segurança alimentar e estimulando o desenvolvimento econômico local.

Durante seu discurso, Omar Aziz destacou a importância do programa e sua intenção de buscar mais recursos para ampliar a iniciativa.

“Essa é uma pequena amostra do que é ter sensibilidade com as pessoas mais humildes. Por isso, David, não me espanta essa tua iniciativa em cadastrar os agricultores. Vamos cadastrar mais pessoas, buscar mais investimentos e garantir que a produção tenha destino certo. Eu quero te dizer que vou trazer mais recursos para o programa. O político não tem que ser agradecido, ele tem que cumprir aquilo que se propôs a fazer. E eu tenho compromisso com a cidade de Manaus e com a administração do prefeito David Almeida”, afirmou o senador.

O prefeito David Almeida ressaltou a relevância do PAA para a segurança alimentar e o desenvolvimento rural. Segundo ele, o programa nunca havia sido implementado em Manaus e agora conta com o cadastramento de todos os produtores rurais, garantindo que suas produções sejam adquiridas para abastecer, entre outros, a merenda escolar. A prefeitura também investiu na infraestrutura de escoamento da produção, asfaltando e recuperando ramais, estradas e vicinais, além de reformar feiras e mercados para melhor comercialização dos produtos.

Omar Aziz também destacou a importância dessas melhorias viárias para os agricultores. “Muitos desconhecem essa realidade, porque estão acostumados a transitar por ruas asfaltadas. No entanto, David e Renato pavimentaram diversas vicinais para facilitar o escoamento da produção, que continua sendo um dos principais desafios do setor”, ressaltou.

(*) Com informações da assessoria

