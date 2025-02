Homem é preso após atacar mulher com tesoura no bairro Petrópolis

Um homem identificado como Elias Xavier Calheiros foi preso nesta quarta-feira (26) após atacar uma mulher com golpes de tesoura no bairro Petrópolis, zona Sul de Manaus. O crime aconteceu na Rua Danilo Corrêa.

Conforme a polícia, Elias teria ido ao encontro da vítima para acusá-la de furtos em sua residência. Durante a discussão, a mulher reagiu com um tapa no rosto do suspeito.

Após o desentendimento, ele retornou para casa, pegou uma tesoura e voltou ao local, desferindo vários golpes contra a vítima. Ferida, a mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao SPA da Zona Sul.

Elias foi preso em flagrante e conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde ficará à disposição da Justiça.

